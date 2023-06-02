Мак Клелланд (Винкельхорн) Александра
женский, родилась Неизвестно
МатьВинкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна22.08.1909 г.р.
ОтецВинкельхорн Кай Гранджан23.11.1899 г.р.
Супруги
Мак Клелланд Дункан ПолНеизвестно г.р.
Дети
Грей Кай ТоттенНеизвестно г.р.
Мак Клелланд Николас ПолНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грей Кай Тоттен
Отец ребёнка: Грей Паркер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мак Клелланд Дункан Пол
Бракосочетание
Неизвестно