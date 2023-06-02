Мак Клелланд (Винкельхорн) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мак Клелланд (Винкельхорн) Александра

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна22.08.1909 г.р.
Отец
Винкельхорн Кай Гранджан23.11.1899 г.р.
Супруги
Мак Клелланд Дункан ПолНеизвестно г.р.
Дети
Грей Кай ТоттенНеизвестно г.р.
Мак Клелланд Николас ПолНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винкельхорн Кай Гранджан

Мать: Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грей Кай Тоттен

Отец ребёнка: Грей Паркер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мак Клелланд Николас Пол

Отец ребёнка: Мак Клелланд Дункан Пол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мак Клелланд Дункан Пол

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