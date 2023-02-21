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Трубецкой Михаил Петрович
Трубецкой Михаил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Трубецкой Пётр Владимирович
1907 г.р.
Мать
Трубецкая (Брюннер) София Александровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Трубецкой Пётр Владимирович
Мать:
Трубецкая София Александровна
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