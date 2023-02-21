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Трубецкой Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Трубецкой Пётр Владимирович

Мать: Трубецкая София Александровна

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