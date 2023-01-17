Трубецкая (Брюннер) София Александровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1917
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.08.1941
г. Канны, Приморские Альпы, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1942
Сын: Трубецкой Владимир Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Трубецкой Александр Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Трубецкой Михаил Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Владимирович
Смерть
2012
Погребена: Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, улица Лео Лагранжа, 4, Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, ИДФ, Франция