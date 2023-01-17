Трубецкая (Брюннер) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Брюннер) София Александровна

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

10.08.1917

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
23.08.1941

Муж: Трубецкой Пётр Владимирович

г. Канны, Приморские Альпы, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1942

Сын: Трубецкой Владимир Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Трубецкой Александр Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Трубецкой Михаил Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Владимирович

Смерть
2012
Погребена: Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, улица Лео Лагранжа, 4, Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, ИДФ, Франция
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