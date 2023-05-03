Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна 27.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.06.1906, г. Берлин, Германская империя

умерла 1983, Флорида, США

Отец
Татищев Борис Алексеевич11.07.1876 г.р.
Мать
Татищева (Бибикова) Варвара Михайловна12.04.1878 г.р.
Супруги
Шереметев Василий Дмитриевич04.03.1906 г.р.
Дети
Шереметева Екатерина Васильевна06.07.1931 г.р.
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1906

Отец: Татищев Борис Алексеевич

Мать: Татищева (Бибикова) Варвара Михайловна

г. Берлин, Германская империя

Бракосочетание
28.06.1929

Муж: Шереметев Василий Дмитриевич

г. Веве, Во, Швейцарская конфедерация

Рождение ребёнка
06.07.1931

Дочь: Шереметева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич

г. Тулуза, Верхняя Гаронна, Окситания, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Шереметев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич

г. Женева, Швейцарская конфедерация

Смерть
1983
Флорида, США

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