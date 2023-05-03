Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна

Место рождения

г. Берлин, Германская империя

Дата рождения

27.06.1906

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1906

Отец: Татищев Борис Алексеевич

Мать: Татищева Варвара Михайловна

г. Берлин, Германская империя
Бракосочетание
28.06.1929

Муж: Шереметев Василий Дмитриевич

г. Веве, Во, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
06.07.1931

Дочь: Шереметева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич

г. Тулуза, Верхняя Гаронна, Окситания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Шереметев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич

г. Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
1983
Флорида, США
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