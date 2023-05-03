Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна
Место рожденияг. Берлин, Германская империя
Дата рождения27.06.1906
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1906
г. Берлин, Германская империя
Бракосочетание
28.06.1929
г. Веве, Во, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
06.07.1931
Дочь: Шереметева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич
г. Тулуза, Верхняя Гаронна, Окситания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Шереметев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
1983
Флорида, США