Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна
женский, родилась 27.06.1906, г. Берлин, Германская империя
умерла 1983, Флорида, США
ОтецТатищев Борис Алексеевич11.07.1876 г.р.
МатьТатищева (Бибикова) Варвара Михайловна12.04.1878 г.р.
Супруги
Шереметев Василий Дмитриевич04.03.1906 г.р.
Дети
Шереметева Екатерина Васильевна06.07.1931 г.р.
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
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Рождение
27.06.1906
г. Берлин, Германская империя
Бракосочетание
28.06.1929
г. Веве, Во, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
06.07.1931
Дочь: Шереметева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич
г. Тулуза, Верхняя Гаронна, Окситания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Шереметев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Шереметев Василий Дмитриевич
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
1983
Флорида, США