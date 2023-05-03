Шереметев Василий Дмитриевич 04.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметев Василий Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.03.1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 19.06.1986

Супруги
Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна27.06.1906 г.р.
Дети
Шереметева Екатерина Васильевна06.07.1931 г.р.
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
28.06.1929

Жена: Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна

г. Веве, Во, Швейцарская конфедерация

Рождение ребёнка
06.07.1931

Дочь: Шереметева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна

г. Тулуза, Верхняя Гаронна, Окситания, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Шереметев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна

г. Женева, Швейцарская конфедерация

Смерть
19.06.1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.