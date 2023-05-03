Шереметев Василий Дмитриевич
мужской, родился 04.03.1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 19.06.1986
Супруги
Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна27.06.1906 г.р.
Дети
Шереметева Екатерина Васильевна06.07.1931 г.р.
Шереметев Никита Васильевич25.07.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.06.1929
г. Веве, Во, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
06.07.1931
Дочь: Шереметева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна
г. Тулуза, Верхняя Гаронна, Окситания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Шереметев Никита Васильевич
Мать ребёнка: Шереметева (Татищева) Дарья Борисовна
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Смерть
19.06.1986