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Ребиндер Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1909

Дата смерти

01.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1909

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.05.1942

Сын: Ребиндер Михаил Борисович

Мать ребёнка: Ребиндер Паулетта Одетта

г. Шамальер, Пюи-де-Дом, Овернь, Французское государство
Рождение ребёнка
21.04.1944

Дочь: Котенкова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Ребиндер Паулетта Одетта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер Паулетта Одетта

Смерть
01.12.1987
г. Руайя, Пюи-де-Дом, Французская республика