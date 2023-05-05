Ребиндер Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1909
Дата смерти01.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1909
Рождение ребёнка
19.05.1942
Сын: Ребиндер Михаил Борисович
Мать ребёнка: Ребиндер Паулетта Одетта
г. Шамальер, Пюи-де-Дом, Овернь, Французское государство
Рождение ребёнка
21.04.1944
Дочь: Котенкова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Ребиндер Паулетта Одетта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ребиндер Паулетта Одетта
Смерть
01.12.1987
г. Руайя, Пюи-де-Дом, Французская республика