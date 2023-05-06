Ребиндер Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРебиндер Михаил Борисович

Ребиндер Михаил Борисович

Место рождения

г. Шамальер, Пюи-де-Дом, Овернь, Французское государство

Дата рождения

19.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942

Отец: Ребиндер Борис Александрович

Мать: Ребиндер Паулетта Одетта

г. Шамальер, Пюи-де-Дом, Овернь, Французское государство
Рождение ребёнка
27.04.1970

Дочь: Ребиндер Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ребиндер Артру

Рождение ребёнка
27.11.1972

Дочь: Ребиндер Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ребиндер Артру

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребиндер Артру