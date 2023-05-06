Ребиндер Михаил Борисович
Место рожденияг. Шамальер, Пюи-де-Дом, Овернь, Французское государство
Дата рождения19.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942
г. Шамальер, Пюи-де-Дом, Овернь, Французское государство
Рождение ребёнка
27.04.1970
Дочь: Ребиндер Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ребиндер Артру
Рождение ребёнка
27.11.1972
Дочь: Ребиндер Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ребиндер Артру
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ребиндер Артру