Ребиндер (Кандриё) Артру
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1970
Дочь: Ребиндер Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ребиндер Михаил Борисович
Рождение ребёнка
27.11.1972
Дочь: Ребиндер Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Ребиндер Михаил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно