Ребиндер (Кандриё) Артру — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Кандриё) Артру

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1970

Дочь: Ребиндер Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ребиндер Михаил Борисович

Рождение ребёнка
27.11.1972

Дочь: Ребиндер Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Ребиндер Михаил Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребиндер Михаил Борисович