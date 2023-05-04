Ребиндер Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти22.03.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчались в Петербурге в церкви Свв. Захария и Елисаветы Кавалергардского полка
Рождение ребёнка
15.03.1903
Сын: Ребиндер Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Ребиндер Александр Александрович
Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.01.1907
Дочь: Катуар (Ребиндер) Мария Александровна
Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.1909
Сын: Ребиндер Борис Александрович
Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.04.1913
Сын: Ребиндер Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна
Смерть
22.03.1918