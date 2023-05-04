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Ребиндер Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

22.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1902

Жена: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Венчались в Петербурге в церкви Свв. Захария и Елисаветы Кавалергардского полка
Рождение ребёнка
15.03.1903

Сын: Ребиндер Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Ребиндер Александр Александрович

Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Катуар (Ребиндер) Мария Александровна

Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.07.1909

Сын: Ребиндер Борис Александрович

Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.04.1913

Сын: Ребиндер Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ребиндер (Татищева) Екатерина Алексеевна

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
22.03.1918
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

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