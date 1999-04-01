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Катуар (Ребиндер) Мария Александровна

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Место рождения

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

10.01.1907

Дата смерти

?.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1907

Отец: Ребиндер Александр Александрович

Мать: Ребиндер Екатерина Алексеевна

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Бракосочетание
1935

Муж: Катуар Борис Львович

Рождение ребёнка
18.09.1936

Сын: Катуар Борис Борисович

Отец ребёнка: Катуар Борис Львович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
30.06.1941

Сын: Катуар Мишель Жан Борисович

Отец ребёнка: Катуар Борис Львович

Смерть
?.04.1999
г. Аньер-сюр-Сен, верхняя часть Сены, Иль-де-Франс, Французская республика