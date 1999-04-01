Катуар (Ребиндер) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения10.01.1907
Дата смерти?.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1907
Бракосочетание
1935
Муж: Катуар Борис Львович
Рождение ребёнка
18.09.1936
Отец ребёнка: Катуар Борис Львович
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
30.06.1941
Сын: Катуар Мишель Жан Борисович
Отец ребёнка: Катуар Борис Львович
Смерть
?.04.1999
г. Аньер-сюр-Сен, верхняя часть Сены, Иль-де-Франс, Французская республика