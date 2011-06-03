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Катуар Борис Борисович

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

18.09.1936

Дата смерти

03.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1936

Отец: Катуар Борис Львович

Мать: Катуар Мария Александровна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.09.1963

Дочь: Катуар Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Катуар Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
14.01.1967

Дочь: Катуар Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Катуар Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
08.04.1968

Дочь: Катуар Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Катуар Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катуар Мария Сергеевна

Смерть
03.06.2011
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика