Катуар Борис Борисович
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения18.09.1936
Дата смерти03.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1936
Отец: Катуар Борис Львович
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.09.1963
Дочь: Катуар Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Катуар Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
14.01.1967
Дочь: Катуар Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Катуар Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
08.04.1968
Дочь: Катуар Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Катуар Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катуар Мария Сергеевна
Смерть
03.06.2011
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика