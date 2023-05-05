Катуар (Астахова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катуар (Астахова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1963

Дочь: Катуар Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Катуар Борис Борисович

Рождение ребёнка
14.01.1967

Дочь: Катуар Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Катуар Борис Борисович

Рождение ребёнка
08.04.1968

Дочь: Катуар Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Катуар Борис Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катуар Борис Борисович