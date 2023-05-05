Катуар (Астахова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1963
Дочь: Катуар Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Катуар Борис Борисович
Рождение ребёнка
14.01.1967
Дочь: Катуар Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Катуар Борис Борисович
Рождение ребёнка
08.04.1968
Дочь: Катуар Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Катуар Борис Борисович
Бракосочетание
Неизвестно