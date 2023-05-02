Мещерский Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1854
Дата смерти15.01.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1854
Бракосочетание
30.01.1887
Рождение ребёнка
06.11.1887
Сын: Мещерский Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна
Китросаново, Кетрисановская волость, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1889
Сын: Мещерский Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1890
Сын: Мещерский Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.04.1893
Дочь: Спечинская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Трегубовa Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.11.1898
Дочь: Молодовскaя Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна
Смерть
15.01.1928
Валаам, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия