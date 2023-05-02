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Мещерский Алексей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1854

Дата смерти

15.01.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1854

Отец: Мещерский Борис Васильевич

Мать: Мещерская София Васильевна

Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Мещерская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Мещерский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна

Китросаново, Кетрисановская волость, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1889

Сын: Мещерский Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
07.10.1890

Сын: Мещерский Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.04.1893

Дочь: Спечинская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Трегубовa Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
26.11.1898

Дочь: Молодовскaя Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Мещерская Мария Андреевна

Смерть
15.01.1928
Валаам, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
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