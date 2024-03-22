Мещерская (Оболенская) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1858
Дата смерти21.08.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1858
Бракосочетание
30.01.1887
Рождение ребёнка
06.11.1887
Сын: Мещерский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович
Китросаново, Кетрисановская волость, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1889
Сын: Мещерский Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
07.10.1890
Сын: Мещерский Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
06.04.1893
Дочь: Спечинская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Трегубовa Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
26.11.1898
Дочь: Молодовскaя Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович
Смерть
21.08.1915