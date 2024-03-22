Мещерская (Оболенская) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Оболенская) Мария Андреевна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

29.06.1858

Дата смерти

21.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1858

Отец: Оболенский Андрей Васильевич

Мать: Оболенская Александра Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Мещерский Алексей Борисович

Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Мещерский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович

Китросаново, Кетрисановская волость, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1889

Сын: Мещерский Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович

Рождение ребёнка
07.10.1890

Сын: Мещерский Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.04.1893

Дочь: Спечинская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Трегубовa Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович

Рождение ребёнка
26.11.1898

Дочь: Молодовскaя Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Мещерский Алексей Борисович

Смерть
21.08.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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