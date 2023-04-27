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Оболенский Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1780

Дата смерти

05.02.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1780

Отец: Оболенский Пётр Александрович

Мать: Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
13.02.1818

Жена: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Сретенского Сорока Богоявленская на Елохове церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.05.1819

Сын: Оболенский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1820

Дочь: Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1822

Дочь: Мещерская (Оболенская) София Васильевна

Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1823

Сын: Оболенский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1825

Сын: Оболенский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1826

Сын: Оболенский Георгий (Юрий) Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Карамзина (Оболенская) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.02.1834
Москва, город федерального значения Москва
Похороны: Москва, Новодевичий монастырь

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