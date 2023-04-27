Оболенский Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1780
Дата смерти05.02.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1780
Бракосочетание
13.02.1818
Сретенского Сорока Богоявленская на Елохове церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.05.1819
Рождение ребёнка
19.08.1820
Дочь: Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1822
Дочь: Мещерская (Оболенская) София Васильевна
Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1823
Рождение ребёнка
04.02.1825
Сын: Оболенский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
04.10.1826
Сын: Оболенский Георгий (Юрий) Васильевич
Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Карамзина (Оболенская) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Смерть
05.02.1834
Похороны: Москва, Новодевичий монастырь