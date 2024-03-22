Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1820
Дата смерти03.08.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1820
Бракосочетание
20.02.1842
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.08.1871
г. Вильна, Виленская губерния, Российская империя
Место погребения: Под церковью Воскресения Христова, Сергиева Приморская пустынь , Стрельна, Санкт-Петербургская Губерния, Российская Империя