Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.08.1820

Дата смерти

03.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1820

Отец: Оболенский Василий Петрович

Мать: Оболенская Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.02.1842

Муж: Потапов Александр Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.08.1871
г. Вильна, Виленская губерния, Российская империя
Место погребения: Под церковью Воскресения Христова, Сергиева Приморская пустынь , Стрельна, Санкт-Петербургская Губерния, Российская Империя
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