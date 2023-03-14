Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1741

умерла 1811

Супруги
Оболенский Пётр Александрович03.06.1742 г.р.
Дети
Оболенский Андрей Петрович01.08.1769 г.р.
Оболенский Иван Петрович12.11.1770 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Пётр Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1769

Сын: Оболенский Андрей Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.11.1770

Сын: Оболенский Иван Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.11.1771

Дочь: Дохтурова (Оболенская) Мария Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
14.01.1774

Дочь: Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Оболенская Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Оболенский Николай Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
05.01.1780

Сын: Оболенский Василий Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Рождение ребёнка
09.01.1784

Сын: Оболенский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1811

Рождение ребёнка
30.12.1871

Сын: Оболенский Александр Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.01.1874

Дочь: Михайлова (Оболенская) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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