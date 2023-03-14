Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна
женский, родилась 1741
умерла 1811
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Оболенский Андрей Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Дочь: Дохтурова (Оболенская) Мария Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Дочь: Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Дочь: Оболенская Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Сын: Оболенский Николай Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Сын: Оболенский Василий Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Сын: Оболенский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Сын: Оболенский Александр Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович
Дочь: Михайлова (Оболенская) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Александрович