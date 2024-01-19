Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.01.1774

Дата смерти

11.01.1843

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1774

Отец: Оболенский Пётр Александрович

Мать: Оболенская Екатерина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.10.1799

Муж: Щербатов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1800

Дочь: Обрескова Софья Александровна

Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Щербатов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елагина Анна Александровна

Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
25.03.1808

Дочь: Свербеева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.?.1811

Сын: Щербатов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.01.1843
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена вместе с мужем, в Донском монастыре
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