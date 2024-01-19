Щербатова (Оболенская) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения14.01.1774
Дата смерти11.01.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1774
Бракосочетание
?.10.1799
Рождение ребёнка
?.04.1800
Дочь: Обрескова Софья Александровна
Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Щербатов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елагина Анна Александровна
Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
25.03.1808
Дочь: Свербеева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.?.1811
Сын: Щербатов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Щербатов Александр Фёдорович
Смерть
11.01.1843
Похоронена вместе с мужем, в Донском монастыре