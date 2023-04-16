Обрескова (Щербатова) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1800
Дата смерти18.07.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1800
Бракосочетание
13.04.1819
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Обрескова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Обресков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1821
Сын: Обресков Александр Петрович
Отец ребёнка: Обресков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Обресков Николай Петрович
Отец ребёнка: Обресков Пётр Александрович
Смерть
18.07.1824
Похоронена на 1 участке кладбища Донского монастыря в Москве.