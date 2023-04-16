Обрескова (Щербатова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрескова (Щербатова) Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1800

Дата смерти

18.07.1824

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1800

Отец: Щербатов Александр Фёдорович

Мать: Щербатова Варвара Петровна

Бракосочетание
13.04.1819

Муж: Обресков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Обрескова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Обресков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
27.04.1821

Сын: Обресков Александр Петрович

Отец ребёнка: Обресков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Обресков Николай Петрович

Отец ребёнка: Обресков Пётр Александрович

Смерть
18.07.1824
Похоронена на 1 участке кладбища Донского монастыря в Москве.
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