Свербеева (Щербатова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свербеева (Щербатова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1808

Дата смерти

25.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1808

Отец: Щербатов Александр Фёдорович

Мать: Щербатова Варвара Петровна

Бракосочетание
04.02.1827

Муж: Свербеев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
27.08.1829

Сын: Свербеев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1831

Дочь: Арнольди Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1835

Сын: Свербеев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.1837

Дочь: Свербеева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
28.10.1843

Сын: Свербеев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.10.1892
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