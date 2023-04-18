Свербеева (Щербатова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1808
Дата смерти25.10.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1808
Бракосочетание
04.02.1827
Рождение ребёнка
27.08.1829
Сын: Свербеев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1831
Дочь: Арнольди Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.1835
Сын: Свербеев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1837
Дочь: Свербеева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
28.10.1843
Сын: Свербеев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Николаевич
Смерть
25.10.1892