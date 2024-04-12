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Свербеев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.03.1835

Дата смерти

09.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1835

Отец: Свербеев Дмитрий Николаевич

Мать: Свербеева Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.04.1859

Сын: Свербеев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Свербеева Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.03.1861

Дочь: Сытина Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Свербеева Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.11.1867

Дочь: Шевич Вера Александровна

Мать ребёнка: Свербеева Вера Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свербеева Вера Фёдоровна

Смерть
09.03.1917
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