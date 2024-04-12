Свербеев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1835
Дата смерти09.03.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1835
Рождение ребёнка
18.04.1859
Сын: Свербеев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Свербеева Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.03.1861
Дочь: Сытина Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Свербеева Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.11.1867
Дочь: Шевич Вера Александровна
Мать ребёнка: Свербеева Вера Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свербеева Вера Фёдоровна
Смерть
09.03.1917