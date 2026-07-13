Свербеев Дмитрий Александрович
мужской, родился 18.04.1859
умер Неизвестно
ОтецСвербеев Александр Дмитриевич25.03.1835 г.р.
МатьСвербеева (Менгден) Вера Фёдоровна17.01.1840 г.р.
Супруги
Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна1867 г.р.
Дети
Тимрот (Свербеева) Софья ДмитриевнаПосле 1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна
Смерть
Неизвестно