Свербеев Дмитрий Александрович 18.04.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербеев Дмитрий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.04.1859

умер Неизвестно

Отец
Свербеев Александр Дмитриевич25.03.1835 г.р.
Мать
Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна17.01.1840 г.р.
Супруги
Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна1867 г.р.
Дети
Тимрот (Свербеева) Софья ДмитриевнаПосле 1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1859

Отец: Свербеев Александр Дмитриевич

Мать: Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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