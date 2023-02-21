Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвербеева (Менгден) Вера Фёдоровна

Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1840

Дата смерти

02.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1840

Отец: Фон Менгден Фёдор Егорович

Мать: Фон Менгден Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1859

Сын: Свербеев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Свербеев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.03.1861

Дочь: Сытина Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Свербеев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.11.1867

Дочь: Шевич Вера Александровна

Отец ребёнка: Свербеев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свербеев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевич Дмитрий Егорович

Смерть
02.01.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close