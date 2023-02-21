Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1840
Дата смерти02.01.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1840
Рождение ребёнка
18.04.1859
Сын: Свербеев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Свербеев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1861
Дочь: Сытина Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Свербеев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.11.1867
Дочь: Шевич Вера Александровна
Отец ребёнка: Свербеев Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1913