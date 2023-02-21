Сытина (Свербеева) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытина (Свербеева) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1861

Отец: Свербеев Александр Дмитриевич

Мать: Свербеева Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Брицке Зинаида Максимовна

Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович

Вильно, Виленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1891

Сын: Сытин Лев Максимович

Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Сытин Николай Максимович

Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Фудель Вера Максимовна

Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сытин Максим Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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