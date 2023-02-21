Сытина (Свербеева) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1861
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Брицке Зинаида Максимовна
Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович
Вильно, Виленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1891
Сын: Сытин Лев Максимович
Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
05.12.1893
Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Фудель Вера Максимовна
Отец ребёнка: Сытин Максим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно