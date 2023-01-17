Фудель (Сытина) Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фудель (Сытина) Вера Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сытин Максим Фёдорович

Мать: Сытина Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фудель Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Фудель Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Желновакова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Фудель Сергей Иосифович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фудель Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Фудель Сергей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фудель Сергей Иосифович

Смерть
1988
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