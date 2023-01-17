Фудель (Сытина) Вера Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Фудель Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Желновакова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Фудель Сергей Иосифович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фудель Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Фудель Сергей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988