Желновакова (Фудель) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти2011
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Фудель Сергей Иосифович
Мать: Фудель Вера Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желновакова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Желноваков Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желновакова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Желноваков Михаил Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011