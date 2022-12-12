Желновакова (Фудель) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желновакова (Фудель) Мария Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1931

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Фудель Сергей Иосифович

Мать: Фудель Вера Максимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желновакова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Желноваков Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желновакова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Желноваков Михаил Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желноваков Михаил Романович

Смерть
2011
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