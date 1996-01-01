Желноваков Михаил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желноваков Михаил Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желновакова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Желновакова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желновакова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Желновакова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желновакова Мария Сергеевна

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