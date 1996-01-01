Желноваков Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желновакова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Желновакова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желновакова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Желновакова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно