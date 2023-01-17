Фудель Сергей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фудель Сергей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фудель Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Фудель Вера Максимовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Желновакова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Фудель Вера Максимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фудель Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Фудель Вера Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фудель Вера Максимовна

Смерть
Неизвестно
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