Сытин Максим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Брицке Зинаида Максимовна
Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна
Вильно, Виленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1891
Сын: Сытин Лев Максимович
Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
05.12.1893
Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Фудель Вера Максимовна
Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно