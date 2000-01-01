Сытин Максим Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытин Максим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Брицке Зинаида Максимовна

Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна

Вильно, Виленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1891

Сын: Сытин Лев Максимович

Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Сытин Николай Максимович

Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Фудель Вера Максимовна

Мать ребёнка: Сытина Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сытина Зинаида Александровна

Смерть
Неизвестно
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