Шевич Дмитрий Егорович
мужской, родился 08.06.1939, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 24.10.1906, г. Версаль Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Супруги
Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна17.01.1840 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
24.10.1906
г. Версаль Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение
08.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно