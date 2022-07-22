Шевич Дмитрий Егорович 08.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевич Дмитрий Егорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.06.1939, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 24.10.1906, г. Версаль Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Супруги
Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна17.01.1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
24.10.1906
г. Версаль Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Рождение
08.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна

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