Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1814
Дата смерти28.01.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1814
Бракосочетание
25.05.1832
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1836
Сын: Менгден Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Фон Менгден Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
27.01.1839
Дочь: Менгден Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Менгден Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
17.01.1840
Дочь: Свербеева Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Менгден Фёдор Егорович
Смерть
28.01.1886