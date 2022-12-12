Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1814

Дата смерти

28.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1814

Отец: Бутримов Иван Александрович

Мать: Бутримова Вера Осиповна

Бракосочетание
25.05.1832

Муж: Фон Менгден Фёдор Егорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1836

Сын: Менгден Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Менгден Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
27.01.1839

Дочь: Менгден Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Менгден Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
17.01.1840

Дочь: Свербеева Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Менгден Фёдор Егорович

Смерть
28.01.1886
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