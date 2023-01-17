Менгден Георгий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1836
Дата смерти09.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: Менгден Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1861
Сын: Менгден Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1867
Сын: Менгден Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1873
Сын: Менгден Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.1878
Дочь: Менгден Зинаида Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1902