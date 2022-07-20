Менгден Георгий Фёдорович 26.12.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Менгден Георгий Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.12.1836

умер 09.11.1902, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна14.01.1814 г.р.
Отец
Фон Менгден Фёдор (Фридрих-Мориц) Егорович21.09.1804 г.р.
Супруги
Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна28.03.1835 г.р.
Дети
Менгден Евгения Георгиевна10.07.1859 г.р.
Менгден Георгий Георгиевич01.10.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836

Отец: Фон Менгден Фёдор (Фридрих-Мориц) Егорович

Мать: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: Менгден Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1861

Сын: Менгден Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1867

Сын: Менгден Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Менгден Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
22.10.1878

Дочь: Менгден Зинаида Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
09.11.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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