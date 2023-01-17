Менгден Георгий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенгден Георгий Фёдорович

Менгден Георгий Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1836

Дата смерти

09.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836

Отец: Фон Менгден Фёдор Егорович

Мать: Фон Менгден Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: Менгден Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1861

Сын: Менгден Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1867

Сын: Менгден Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Менгден Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
22.10.1878

Дочь: Менгден Зинаида Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менгден Зинаида Николаевна

Смерть
09.11.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close