Менгден Георгий Фёдорович
мужской, родился 26.12.1836
умер 09.11.1902, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьФон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна14.01.1814 г.р.
ОтецФон Менгден Фёдор (Фридрих-Мориц) Егорович21.09.1804 г.р.
Супруги
Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна28.03.1835 г.р.
Дети
Менгден Евгения Георгиевна10.07.1859 г.р.
Менгден Георгий Георгиевич01.10.1861 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: Менгден Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1861
Сын: Менгден Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1867
Сын: Менгден Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1873
Сын: Менгден Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.1878
Дочь: Менгден Зинаида Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.11.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург