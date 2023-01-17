Менгден Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1873
Дата смерти15.11.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1873
Бракосочетание
03.11.1896
Жена: Менгден Софья Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1897
Сын: Менгден Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Менгден Софья Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1899
Сын: Менгден Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Менгден Софья Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1901
Дочь: Шереметева Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Менгден Софья Николаевна
Смерть
15.11.1953
Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция