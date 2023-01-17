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Менгден Дмитрий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1873

Дата смерти

15.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1873

Отец: Менгден Георгий Фёдорович

Мать: Менгден Зинаида Николаевна

Бракосочетание
03.11.1896

Жена: Менгден Софья Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1897

Сын: Менгден Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Менгден Софья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Менгден Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Менгден Софья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1901

Дочь: Шереметева Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Менгден Софья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.11.1953
Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция
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