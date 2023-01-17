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Менгден Георгий Дмитриевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.08.1897

Дата смерти

13.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1897

Отец: Менгден Дмитрий Георгиевич

Мать: Менгден Софья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.08.1918

Жена: Менгден Ирина Дмитриевна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1919

Дочь: Дерюжинская Ирен Гфин Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден Ирина Дмитриевна

о. Мальта
Рождение ребёнка
23.08.1926

Дочь: Менгден Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден Ирина Дмитриевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
13.11.1983
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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