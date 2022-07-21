Менгден Георгий Дмитриевич 05.08.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Менгден Георгий Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.08.1897, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 13.11.1983, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Мать
Менгден (Арапова) Софья Николаевна21.11.1873 г.р.
Отец
Менгден Дмитрий Георгиевич11.09.1873 г.р.
Супруги
Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна15.03.1896 г.р.
Дети
Дерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна03.05.1919 г.р.
Менгден Мария Георгиевна23.08.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1897

Отец: Менгден Дмитрий Георгиевич

Мать: Менгден (Арапова) Софья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
04.08.1918

Жена: Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Рождение ребёнка
03.05.1919

Дочь: Дерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна

о. Мальта

Рождение ребёнка
23.08.1926

Дочь: Менгден Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Смерть
13.11.1983
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

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