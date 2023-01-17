Менгден Георгий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1897
Дата смерти13.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1897
Бракосочетание
04.08.1918
Жена: Менгден Ирина Дмитриевна
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1919
Дочь: Дерюжинская Ирен Гфин Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден Ирина Дмитриевна
о. Мальта
Рождение ребёнка
23.08.1926
Дочь: Менгден Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден Ирина Дмитриевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
13.11.1983
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция