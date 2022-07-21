Менгден Георгий Дмитриевич
мужской, родился 05.08.1897, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 13.11.1983, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
МатьМенгден (Арапова) Софья Николаевна21.11.1873 г.р.
ОтецМенгден Дмитрий Георгиевич11.09.1873 г.р.
Супруги
Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна15.03.1896 г.р.
Дети
Дерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна03.05.1919 г.р.
Менгден Мария Георгиевна23.08.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
04.08.1918
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1919
Дочь: Дерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна
о. Мальта
Рождение ребёнка
23.08.1926
Дочь: Менгден Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
13.11.1983
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция