Дерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна

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Место рождения

о. Мальта

Дата рождения

03.05.1919

Дата смерти

22.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1919

Отец: Менгден Георгий Дмитриевич

Мать: Менгден Ирина Дмитриевна

о. Мальта
Бракосочетание
28.10.1939

Муж: Дембно-Чайковский Михаил Михайлович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.01.1944

Сын: Дембно-Чайковский Михаил Роберт

Отец ребёнка: Дембно-Чайковский Михаил Михайлович

г. Париж, Иль-де-Франс, Французское Государство
Бракосочетание
1967

Муж: Юрьев-Дерюжинский Сергей Александрович

Смерть
22.02.1998
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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