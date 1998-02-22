Дерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна
Место рожденияо. Мальта
Дата рождения03.05.1919
Дата смерти22.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1919
о. Мальта
Бракосочетание
28.10.1939
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.01.1944
Сын: Дембно-Чайковский Михаил Роберт
Отец ребёнка: Дембно-Чайковский Михаил Михайлович
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское Государство
Бракосочетание
1967
Смерть
22.02.1998
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция