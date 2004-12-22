Дембно-Чайковский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембно-Чайковский Михаил Михайлович

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Место рождения

Ялта

Дата рождения

27.04.1917

Дата смерти

22.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1939

Жена: Дерюжинская Ирен Гфин Георгиевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.01.1944

Сын: Дембно-Чайковский Михаил Роберт

Мать ребёнка: Дерюжинская Ирен Гфин Георгиевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Французское Государство
Смерть
22.12.2004
г. Кастельно-Ле-Ле, Эро, Окситания, Франция
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