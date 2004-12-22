Дембно-Чайковский Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.04.1917
Дата смерти22.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1917
Бракосочетание
28.10.1939
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.01.1944
Сын: Дембно-Чайковский Михаил Роберт
Мать ребёнка: Дерюжинская Ирен Гфин Георгиевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское Государство
Смерть
22.12.2004
г. Кастельно-Ле-Ле, Эро, Окситания, Франция