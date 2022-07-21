Дембно-Чайковский Михаил Роберт
мужской, родился 07.01.1944, г. Париж, Иль-де-Франс, Французское Государство
умер 13.04.1994, г. Арль, Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
ОтецДембно-Чайковский Михаил Михайлович27.04.1917 г.р.
МатьДерюжинская (Менгден) Ирен Гфин (Ирина) Георгиевна03.05.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1944
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское Государство
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
13.04.1994
г. Арль, Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция