Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1896
Дата смерти01.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.1918
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1919
Дочь: Дерюжинская Ирен Гфин Георгиевна
Отец ребёнка: Менгден Георгий Дмитриевич
о. Мальта
Рождение ребёнка
23.08.1926
Дочь: Менгден Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Менгден Георгий Дмитриевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
01.12.1965
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция