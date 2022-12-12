Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.03.1896

Дата смерти

01.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.08.1918

Муж: Менгден Георгий Дмитриевич

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1919

Дочь: Дерюжинская Ирен Гфин Георгиевна

Отец ребёнка: Менгден Георгий Дмитриевич

о. Мальта
Рождение ребёнка
23.08.1926

Дочь: Менгден Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Менгден Георгий Дмитриевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
01.12.1965
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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