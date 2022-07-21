Менгден Мария Георгиевна
женский, родилась 23.08.1926, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
умерла 25.03.2013, г. Сен-Клод, Бургундия — Франш-Конте, Франция
ОтецМенгден Георгий Дмитриевич05.08.1897 г.р.
МатьМенгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна15.03.1896 г.р.
Супруги
Сулацкий Александр Александрович12.09.1909 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1926
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
18.04.1947
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Смерть
25.03.2013
г. Сен-Клод, Бургундия — Франш-Конте, Франция