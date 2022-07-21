Менгден Мария Георгиевна 23.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Менгден Мария Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.08.1926, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

умерла 25.03.2013, г. Сен-Клод, Бургундия — Франш-Конте, Франция

Отец
Менгден Георгий Дмитриевич05.08.1897 г.р.
Мать
Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна15.03.1896 г.р.
Супруги
Сулацкий Александр Александрович12.09.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1926

Отец: Менгден Георгий Дмитриевич

Мать: Менгден (Шереметева) Ирина Дмитриевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Бракосочетание
18.04.1947

Муж: Сулацкий Александр Александрович

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Смерть
25.03.2013
г. Сен-Клод, Бургундия — Франш-Конте, Франция

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