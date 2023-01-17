Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1835
Дата смерти12.05.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: Менгден Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.10.1861
Сын: Менгден Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
06.11.1867
Сын: Менгден Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
11.09.1873
Сын: Менгден Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
22.10.1878
Дочь: Менгден Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1910