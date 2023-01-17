Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менгден (Бурцева) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1835

Дата смерти

12.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: Менгден Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.10.1861

Сын: Менгден Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
06.11.1867

Сын: Менгден Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Менгден Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
22.10.1878

Дочь: Менгден Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Менгден Георгий Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менгден Георгий Фёдорович

Смерть
12.05.1910
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