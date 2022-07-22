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Фон Менгден Фёдор (Фридрих-Мориц) Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1804

Дата смерти

19.09.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1832

Жена: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.12.1836

Сын: Менгден Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1839

Дочь: Менгден Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1840

Дочь: Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна

Смерть
19.09.1887

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