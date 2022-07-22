Фон Менгден Фёдор (Фридрих-Мориц) Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1804
Дата смерти19.09.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1832
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.12.1836
Сын: Менгден Георгий Фёдорович
Мать ребёнка: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1839
Дочь: Менгден Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1840
Дочь: Свербеева (Менгден) Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Фон Менгден (Бутримова) Зинаида Ивановна
Смерть
19.09.1887