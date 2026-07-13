Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна После 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1890

умерла Около 1955

Отец
Свербеев Дмитрий Александрович18.04.1859 г.р.
Мать
Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна1867 г.р.
Супруги
Тимрот Дмитрий Львович10.04.1902 г.р.
Шаховской Лев Сергеевич1892 г.р.
Дети
Шаховской Юрий Львович03.06.1918 г.р.
Шаховской Сергей ЛьвовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890

Отец: Свербеев Дмитрий Александрович

Мать: Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаховской Сергей Львович

Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимрот Дмитрий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаховской Лев Сергеевич

Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Шаховской Юрий Львович

Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Около 1955

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