Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
03.06.1918
Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1955