Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Свербеев Дмитрий Александрович

Мать: Свербеева Софья Егоровна

Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Шаховской Юрий Львович

Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаховской Сергей Львович

Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимрот Дмитрий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаховской Лев Сергеевич

Смерть
Около 1955
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