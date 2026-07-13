Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна
женский, родилась После 1890
умерла Около 1955
ОтецСвербеев Дмитрий Александрович18.04.1859 г.р.
МатьСвербеева (Тимрот) Софья Егоровна1867 г.р.
Супруги
Тимрот Дмитрий Львович10.04.1902 г.р.
Шаховской Лев Сергеевич1892 г.р.
Дети
Шаховской Юрий Львович03.06.1918 г.р.
Шаховской Сергей ЛьвовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1918
Отец ребёнка: Шаховской Лев Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1955