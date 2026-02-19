Шаховской Лев Сергеевич 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаховской Лев Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1892

умер 1918

Мать
Шаховская (Хухровская) Луиза (Агнесса) Львовна1885 г.р.
Отец
Шаховской Сергей Иванович28.01.1865 г.р.
Супруги
Тимрот (Свербеева) Софья ДмитриевнаПосле 1890 г.р.
Дети
Шаховской Юрий Львович03.06.1918 г.р.
Шаховской Сергей ЛьвовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шаховской Сергей Иванович

Мать: Шаховская (Хухровская) Луиза (Агнесса) Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаховской Сергей Львович

Мать ребёнка: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Шаховской Юрий Львович

Мать ребёнка: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1918

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