Шаховской Лев Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1918
Мать ребёнка: Тимрот Софья Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимрот Софья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимрот Софья Дмитриевна
Смерть
1918