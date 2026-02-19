Шаховской Лев Сергеевич
мужской, родился 1892
умер 1918
МатьШаховская (Хухровская) Луиза (Агнесса) Львовна1885 г.р.
ОтецШаховской Сергей Иванович28.01.1865 г.р.
Супруги
Тимрот (Свербеева) Софья ДмитриевнаПосле 1890 г.р.
Дети
Шаховской Юрий Львович03.06.1918 г.р.
Шаховской Сергей ЛьвовичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1918
Мать ребёнка: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1918