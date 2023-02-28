Шаховской Лев Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаховской Лев Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Шаховской Юрий Львович

Мать ребёнка: Тимрот Софья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаховской Сергей Львович

Мать ребёнка: Тимрот Софья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимрот Софья Дмитриевна

Смерть
1918
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