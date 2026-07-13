Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1867

умерла Неизвестно

Супруги
Свербеев Дмитрий Александрович18.04.1859 г.р.
Дети
Тимрот (Свербеева) Софья ДмитриевнаПосле 1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свербеев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно

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