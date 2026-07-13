Свербеева (Тимрот) Софья Егоровна
женский, родилась 1867
умерла Неизвестно
Супруги
Свербеев Дмитрий Александрович18.04.1859 г.р.
Дети
Тимрот (Свербеева) Софья ДмитриевнаПосле 1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Тимрот (Свербеева) Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Александрович
Смерть
Неизвестно