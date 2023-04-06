Свербеев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1829
Дата смерти06.12.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1829
Бракосочетание
29.04.1856
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.04.1857
Сын: Свербеев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Свербеева Зинаида Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1858
Сын: Свербеев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Свербеева Зинаида Сергеевна
г. Баден, Великое герцогство Баден
Смерть
06.12.1860
Орёл, город Орёл, Орловская область