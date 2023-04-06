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Свербеев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

27.08.1829

Дата смерти

06.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1829

Отец: Свербеев Дмитрий Николаевич

Мать: Свербеева Екатерина Александровна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
29.04.1856

Жена: Свербеева Зинаида Сергеевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.04.1857

Сын: Свербеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Свербеева Зинаида Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1858

Сын: Свербеев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Свербеева Зинаида Сергеевна

г. Баден, Великое герцогство Баден
Смерть
06.12.1860
Орёл, город Орёл, Орловская область
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