Свербеева (Трубецкая) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свербеева (Трубецкая) Зинаида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1837

Дата смерти

11.07.1924

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1856

Муж: Свербеев Николай Дмитриевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.04.1857

Сын: Свербеев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Свербеев Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1858

Сын: Свербеев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Свербеев Николай Дмитриевич

г. Баден, Великое герцогство Баден
Смерть
11.07.1924
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похоронена в Орле на Троицком кладбище
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