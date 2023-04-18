Свербеева (Трубецкая) Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1837
Дата смерти11.07.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1856
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.04.1857
Сын: Свербеев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Свербеев Николай Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1858
Сын: Свербеев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Свербеев Николай Дмитриевич
г. Баден, Великое герцогство Баден
Смерть
11.07.1924
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похоронена в Орле на Троицком кладбище