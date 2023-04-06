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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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МарияИзучение фамильных линий, работа в архиве, краеведениеhttps://forum.vgd.ru/3251/,htt Показать все Выписки из РГИА переселенцев из Орловский губернии на Кавказ в 1820-е гг. Выписки и отдельные фотографии из ревизских сказок, метрических книг, исповедок, приговоров сель Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1ОРЕЛ. Губернский.При рр. Оке и Орлике.101333844382322620349Церквей: православных 25; единоверческая 1, римско-католическая 1, лютеранская 1, монастырь 1, часовень 3. Учебные заведения: губернская гимназия, военная гимназия, духо Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Орел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10427Орелгород обл.подчин.52°58'с.ш.36°07'в.д.N-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54701000001г Орёлгород