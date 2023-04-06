город Орёл, город Орёл, город Орёл, Орловская область (на 2019) — Familio

Орёл

город Орёл, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
МарияИзучение фамильных линий, работа в архиве, краеведениеhttps://forum.vgd.ru/3251/,htt Показать все Выписки из РГИА переселенцев из Орловский губернии на Кавказ в 1820-е гг. Выписки и отдельные фотографии из ревизских сказок, метрических книг, исповедок, приговоров сель Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Города
1ОРЕЛ. Губернский.При рр. Оке и Орлике.101333844382322620349Церквей: православных 25; единоверческая 1, римско-католическая 1, лютеранская 1, монастырь 1, часовень 3. Учебные заведения: губернская гимназия, военная гимназия, духо Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Орловский уезд
город Орел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область
10427Орелгород обл.подчин.52°58'с.ш.36°07'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, город Орёл
54701000001г Орёлгород
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