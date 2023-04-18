Свербеев Дмитрий Николаевич
мужской, родился 06.08.1858, г. Баден, Великое герцогство Баден
умер 20.03.1889
ОтецСвербеев Николай Дмитриевич27.08.1829 г.р.
МатьСвербеева (Трубецкая) Зинаида Сергеевна06.05.1837 г.р.
Супруги
Свербеева (Горчакова) Ольга Дмитриевна18.07.1864 г.р.
Дети
Свербеева Зинаида Дмитриевна15.04.1886 г.р.
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Рождение
06.08.1858
г. Баден, Великое герцогство Баден
Бракосочетание
03.07.1885
Рождение ребёнка
15.04.1886
Дочь: Свербеева Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Свербеева (Горчакова) Ольга Дмитриевна
Смерть
20.03.1889