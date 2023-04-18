Свербеев Дмитрий Николаевич 06.08.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербеев Дмитрий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.08.1858, г. Баден, Великое герцогство Баден

умер 20.03.1889

Отец
Свербеев Николай Дмитриевич27.08.1829 г.р.
Мать
Свербеева (Трубецкая) Зинаида Сергеевна06.05.1837 г.р.
Супруги
Свербеева (Горчакова) Ольга Дмитриевна18.07.1864 г.р.
Дети
Свербеева Зинаида Дмитриевна15.04.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1858

Отец: Свербеев Николай Дмитриевич

Мать: Свербеева (Трубецкая) Зинаида Сергеевна

г. Баден, Великое герцогство Баден

Бракосочетание
03.07.1885

Жена: Свербеева (Горчакова) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.04.1886

Дочь: Свербеева Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Свербеева (Горчакова) Ольга Дмитриевна

Смерть
20.03.1889

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