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Свербеев Сергей Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.04.1857

Дата смерти

04.04.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1887

Жена: Свербеева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Свербеев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Свербеева Анна Васильевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Свербеев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Свербеева Анна Васильевна

г. Мюнхен, Бавария, Германия
Смерть
04.04.1924
г. Берлин, Германское государство
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