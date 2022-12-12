Свербеев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1857
Дата смерти04.04.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
05.11.1892
Сын: Свербеев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Свербеева Анна Васильевна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Свербеев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Свербеева Анна Васильевна
г. Мюнхен, Бавария, Германия
Смерть
04.04.1924
г. Берлин, Германское государство