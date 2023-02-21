Свербеева (Безобразова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свербеева (Безобразова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

09.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Свербеев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Свербеев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Свербеев Сергей Николаевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Свербеев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Свербеев Сергей Николаевич

г. Мюнхен, Бавария, Германия
Смерть
09.10.1945
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