Свербеева (Безобразова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти09.10.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
05.11.1892
Сын: Свербеев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Свербеев Сергей Николаевич
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Свербеев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Свербеев Сергей Николаевич
г. Мюнхен, Бавария, Германия
Смерть
09.10.1945